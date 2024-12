100 Jahre «Witzischkeit»: Runder Geburtstag von Heinz Schenk

Wiesbaden (dpa) - Er bewirtete als Ur-Hesse in der TV-Äppelwoi-Kneipe «Zum Blauen Bock» lange Jahre seine Gäste: Heinz Schenk gehört ohne Frage zu den Show-Größen im Nachkriegsdeutschland. Zehn Jahre nach seinem Tod erinnert in seinem letzten Wohnort Wiesbaden ein schlichtes Grab auf einem Vorort-Friedhof an den Entertainer, sein früheres Wohnhaus wurde längst abgerissen.