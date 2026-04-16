Kultmusical «Tanz der Vampire» feiert Comeback in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lsw) - Sie sind wieder da, und sie verlangen nach Blut: Das Musical «Tanz der Vampire» kehrt 2027 zurück nach Stuttgart. Das teilte Stage Entertainment der Deutschen Presse-Agentur mit. Das wird dann bereits die fünfte Spielzeit der Blutsauger in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sein. Die Vampir-Show soll Disneys «Die Eiskönigin» ablösen.

Die Produktion feiert nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Weltweit sahen «Tanz der Vampire» laut Stage Entertainment bereits 11 Millionen Zuschauer, davon allein 3,7 Millionen in Stuttgart. Der Graf und sein Gefolge feierten im Jahr 2000 in der Landeshauptstadt Deutschlandpremiere. Zuletzt war das Musical 2021 bis 2023 in Schwaben zu Gast.

Neuproduktion geplant

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Das Vampir-Musical basiert auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski aus dem Jahr 1967. Die Uraufführung fand 1997 in Wien statt. Stage Entertainment verspricht eine eindrucksvolle Neuproduktion - «mystischer, faszinierender und unheimlicher als je zuvor». «Story und Musik, Ausstattung und Mystik, der titelprägende Tanz und ein gehöriger Schuss Humor machen dieses Stück einzigartig», so Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuss.