Neuinszenierung

Kultmusical «Tanz der Vampire» feiert Comeback in Stuttgart

Zum 30. Jubiläum kehrt ein absoluter Musical-Klassiker zurück nach Stuttgart. Eine Neuproduktion steht an - und soll den Vampirstoff noch unheimlicher auf die Bühne bringen.

Bereits seit Jahrzehnten gastieren die Blutsauger mit Unterbrechungen in Stuttgart - hier 2010 bei einer Probe. Foto: picture alliance / dpa
Bereits seit Jahrzehnten gastieren die Blutsauger mit Unterbrechungen in Stuttgart - hier 2010 bei einer Probe.

Stuttgart (dpa/lsw) - Sie sind wieder da, und sie verlangen nach Blut: Das Musical «Tanz der Vampire» kehrt 2027 zurück nach Stuttgart. Das teilte Stage Entertainment der Deutschen Presse-Agentur mit. Das wird dann bereits die fünfte Spielzeit der Blutsauger in der baden-württembergischen Landeshauptstadt sein. Die Vampir-Show soll Disneys «Die Eiskönigin» ablösen. 

Die Produktion feiert nächstes Jahr 30-jähriges Jubiläum. Weltweit sahen «Tanz der Vampire» laut Stage Entertainment bereits 11 Millionen Zuschauer, davon allein 3,7 Millionen in Stuttgart. Der Graf und sein Gefolge feierten im Jahr 2000 in der Landeshauptstadt Deutschlandpremiere. Zuletzt war das Musical 2021 bis 2023 in Schwaben zu Gast. 

Neuproduktion geplant

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Das Vampir-Musical basiert auf dem gleichnamigen Film von Roman Polanski aus dem Jahr 1967. Die Uraufführung fand 1997 in Wien statt. Stage Entertainment verspricht eine eindrucksvolle Neuproduktion - «mystischer, faszinierender und unheimlicher als je zuvor». «Story und Musik, Ausstattung und Mystik, der titelprägende Tanz und ein gehöriger Schuss Humor machen dieses Stück einzigartig», so Stage-Geschäftsführerin Uschi Neuss.

Das Stück entführt die Zuschauer ins geheimnisumwobene Transsylvanien. Der Vampirforscher Professor Abronsius und sein Assistent Alfred wollen dort die Existenz von Vampiren beweisen. Alfred verliebt sich in die schöne Wirtstochter Sarah. Aber auch der Graf von Krolock, Herr über einen Hofstaat von Vampiren, findet Gefallen an dem Mädchen. Er lädt sie zum alljährlichen Mitternachtsball in sein Schloss ein - dann steigen die Untoten aus den Särgen.

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