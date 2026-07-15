Kriminalität

Kupferdiebe schlagen auf Friedhof zu

Pietätlos gehen Kriminelle in Herrenberg vor. Sie steigen auf das Dach einer Aussegnungshalle.

Auf dem Herrenberger Waldfriedhof sind Kupferdiebe unterwegs gewesen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Auf dem Herrenberger Waldfriedhof sind Kupferdiebe unterwegs gewesen. (Symbolbild)

Herrenberg (dpa/lsw) - Auf einem Waldfriedhof bei Herrenberg (Kreis Böblingen) haben Kupferdiebe zugeschlagen. Sie stahlen zwischen Montag und Dienstag die kupfernen Dachverkleidungen der Aussegnungshalle, wie die Polizei mitteilte. Mutmaßlich stiegen die Täter auf das Dach und montierten die Teile ab. 

Die Polizei vermutet aber, dass sie sich gestört fühlten oder ein zu kleines Transportfahrzeug dabeihatten, weil sie einige Teile transportbereit zurückließen. Wie schwer die Teile sind, konnte ein Sprecher nicht angeben. Die Diebe verursachten einen Schaden von rund 5.000 Euro.

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