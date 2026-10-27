Kupferdiebe stehlen Kabel - mehrere Zehntausend Euro Schaden
Die Täter brechen in eine noch unfertige Trafostation in Rheinmünster ein und stehlen Kupferkabel. Die Ermittler gehen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus.
Rheinmünster (dpa/lsw) - Kupferkabel im Wert von mehreren Zehntausend Euro haben Diebe aus einer noch unfertigen Trafostation in Rheinmünster (Kreis Rastatt) gestohlen. Den Schaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf 80.000 Euro bis 100.000 Euro. Die Täter brachen demnach zwischen Samstag und Montag in die Umspannstation ein.
Nach Einschätzungen der Beamten wurden die Kabel mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Ermittler gehen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus und bitten mögliche Zeugen um Hinweise.