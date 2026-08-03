Kriminalität

Kupferklau in Ex-Munitionslager: Polizei sucht Zeugen

Gleich zweimal dringen Unbekannte in ein früheres Sondermunitionslager bei Schwalmstadt ein. Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht und suchen Zeugen.

Die Polizei kann die Höhe des jeweils entstandenen Schadens noch nicht beziffern. (Symbolbild) Foto: Malin Wunderlich/dpa
Die Polizei kann die Höhe des jeweils entstandenen Schadens noch nicht beziffern. (Symbolbild)

Schwalmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte sind innerhalb weniger Tage zweimal in ein ehemaliges Munitionslager bei Schwalmstadt eingebrochen und haben Kupferkabel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Täter am 26. Juli sowie erneut am 1. August auf das umzäunte Gelände im Bereich Rörshain/Allendorf ein. Das frühere Sondermunitionslager war während des Kalten Krieges ein hochgesichertes Depot der US-Streitkräfte für Atomsprengköpfe.

Schadenshöhe bislang unklar

Beim ersten Einbruch gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei über eine gewaltsam geöffnete Hintertür in ein altes Lagerhaus. Dort stahlen sie laut Mitteilung eine bislang unbekannte Menge Kupferkabel. Beim zweiten Vorfall verschafften sich Unbekannte demnach über ein Dachfenster Zugang zu einem weiteren Lager und entwendeten Kabel aus einem Sicherungskasten.

Zur Höhe des Sach- und Diebstahlschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist den Angaben zufolge Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen.

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