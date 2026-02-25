Zeugen gesucht

Schwetzingen: Einbrecher dringen mit brachialer Gewalt in Einfamilienhaus ein

Kriminelle haben es in Schwetzingen auf ein Wohnhaus abgesehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher hebelten mit brachialer Gewalt eine Tür auf (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Die Einbrecher hebelten mit brachialer Gewalt eine Tür auf (Symbolbild).

Schwetzingen. Unbekannte Eindringlinge sind zwischen Freitag und Montag in ein Einfamilienhaus in Schwetzingen eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Kriminellen mit brachialer Gewalt eine Eingangstür an der Seite des Gebäudes in der Uhlandstraße auf. Von dort drangen sie in die Wohnräume ein. Ob sie Wertgegenstände entwendeten, ist noch unklar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 1744444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden. (sig)

