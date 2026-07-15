Kuppeldecke in Kapelle verhindert Absturz aus 19 Metern
Ein Arbeiter verliert bei Arbeiten in einer Kapelle den Halt. Was danach passiert, verhindert wohl Schlimmeres.
Aalen (dpa/lsw) - Ein 22-Jähriger ist bei Arbeiten in einer Kapelle in Aalen (Ostalbkreis) vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann kam auf der Kuppeldecke der Kapelle zum Liegen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch wurde ein weiterer Absturz um etwa 15 Meter verhindert.
Der 22-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und wurde von der Feuerwehr mit einer Drehleiter aus der Kuppel gerettet. Neben mehreren Feuerwehrfahrzeugen waren auch ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.