Triathlon

Kuriosum bei den Finals: Barfuß ins Ziel nach «Schuhklau»

Er will schnell vom Rad auf die Laufstrecke wechseln. Und dann: Die Schuhe sind weg. Was Triathlet Luis Rühl dann macht und wo seine Schuhe waren.

In einer Wechselzone beim Triathlon kann es schon mal hektisch zugehen. (Archivbild) Foto: picture alliance / dpa
In einer Wechselzone beim Triathlon kann es schon mal hektisch zugehen. (Archivbild)

Steinhude (dpa) - Notfalls halt barfuß 1,4 Kilometer rennen. Was blieb Luis Rühl auch anderes übrig beim Mixed-Relay im Triathlon bei den Finals. Als er in die Wechselzone der Staffel nach dem Schwimmen und dem Radfahren im Kampf um den deutschen Meistertitel kam, waren seine Laufschuhe weg. Mehrere Sekunden suchte er verzweifelt - finden konnte der 20-Jährige sie aber nicht. Also lief Rühl auf nackten Sohlen durch den Ortskern und entlang der Strandpromenade von Steinhude - 4:44 Minuten brauchte er für die knapp anderthalb Kilometer. 

«Hat sich nicht so schnell angefühlt»

«Es war nicht so toll. Ich habe schon bessere Läufe gehabt. Das hat sich nicht so schnell angefühlt», sagte er danach. Das Podium verpasste er mit seiner Staffel von der DSW12 Darmstadt um 32 Sekunden als Vierte.

Die Frage, wo sich denn seine Schuhe befanden, war schnell geklärt. Jayden Scott Koslick vom Team Triathlon Potsdam hatte zunächst sein Rad in der Wechselzone falsch abgestellt und dann die Schuhe von Rühl angezogen - unabsichtlich. 

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Er hatte sich am Rad seiner Teamkollegin Laura Lindemann, Staffel-Olympiasiegerin von Paris, orientiert. Problem: Das Rad der Darmstädterin Carlotta Bülck, ist ebenfalls weiß und hatte nur ein Team weiter vorn gestanden. «Und dann waren da genau die gleichen Schuhe wie meine. Ich habe nur aufs Rad und auf die Schuhe geguckt und habe es übersehen», sagte Koslick: «Es ist mega ärgerlich. Das ist komplett mein Fehler.» Einer mit Folgen auch für die eigene Mannschaft: Sie wurde disqualifiziert.

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