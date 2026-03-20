Wahlen

Kurt Beck wirft Özdemir «peinlichen» Wahlkampf vor

Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz findet SPD-Urgestein Kurt Beck klare Worte zum grünen Wahlsieger im Nachbarland Baden-Württemberg.

Kurt Beck, einstiger SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, kritisiert den grünen baden-württembergischen Wahlsieger Cem Özdemir. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Kurt Beck, einstiger SPD-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, kritisiert den grünen baden-württembergischen Wahlsieger Cem Özdemir. (Archivbild)

Zürich/Berlin (dpa) - Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz hat Ex-Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) den Wahlkampf des Grünen-Politikers Cem Özdemir im benachbarten Baden-Württemberg kritisiert. «Was er gemacht hat, ist peinlich – sich so demonstrativ von seiner Partei abzusetzen», sagte der 77-jährige Beck der «Neuen Zürcher Zeitung» (Samstag). Er war von 1994 bis 2013 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz.

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Özdemir hatte Anfang März die Landtagswahl in Baden-Württemberg knapp gewonnen. Beck kritisierte den Grünen-Politiker für eine «bewusste Distanzierung» von der ideologischen Ausrichtung seiner Partei.

Am Sonntag wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag - Beck unterstützt den amtierenden Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer von der SPD. Dieser muss sein Amt gegen CDU-Kandidat Gordon Schnieder verteidigen. 

Zu Özdemirs Wahlkampf sagte Beck, Schweitzer ginge nie in diesem Maße auf Abstand zu seiner Partei. «Nicht weil die Partei im Vordergrund steht, sondern weil man sich nicht bewusst von ihr distanziert», erklärte Beck.

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