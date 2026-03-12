Beliebte Motorradtouren

Kurvenreiche Strecken und Natur – Tipps für Biker in Hessen

Von der Rhön bis zum Rheingau: Hessens Motorradrouten führen durch abwechslungsreiche Natur und historische Städte.

Der Taunus ist ein beliebtes Ziel für Motorradfahrer. (Archibild) Foto: Arne Dedert/dpa
Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Hessen startet die Motorradsaison. Frühlingshaftes Wetter und milde Temperaturen ziehen wieder zahlreiche Biker auf die Straßen im Land. «Ob kurze Ausfahrt oder mehrtägige Tour: Hessen ist ein optimales Ziel für Motorradfahrer und begeistert mit abwechslungsreichen Landschaften und kurvenreichen Straßen», sagt Andrea Schumacher-Fichtner, Tourismusexpertin beim ADAC Hessen-Thüringen.

Der Verkehrsclub zählt unter anderem diese Strecken zu den Highlights unter den Ausfahrten:

  • Eine Tour durch die Mittelgebirgslandschaften, zum Beispiel durch die Rhön, den Spessart, Vogelsberg und Odenwald. Ein Motorradausflug durch die Rhön etwa verspricht laut dem ADAC eine einzigartige Kulturlandschaft, geprägt von zahlreichen Kuppen und Tälern.
  • Die Route durch das Werratal in Nordhessen bietet malerisches Fachwerk, dichten Urwald sowie historische Gemäuer und Felsen.
  • Zu einer Motorradfahrt laden auch die zahlreichen Landschaften der Naturparks ein, etwa das Lahn-Dill-Bergland, der Taunus, der Naturpark Diemelsee und der Geo-Naturpark Frau-Holle-Land. «Tipp zu letzterem: Die Mohnblüte rund um die Mohndörfer Grandenborn und Germerode im Juni und Juli», sagt ADAC-Expertin Schumacher.
  • Die Routen rund um den Edersee mit dem Naturpark Kellerwald-Edersee sind der Bikermagnet Nordhessens.
  • Charmante Weindörfer säumen die Straßen durch das Weinanbaugebiet Rheingau und laden zu einer Bikertour ein.

Natur

Touristenattraktion in Nordhessen: Mohnblüte in vollem Gange

22.06.2023