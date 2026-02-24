Wandern, Radeln, Audiotour - wohin im Frühling in Hessen?

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Frühlingshafte Temperaturen und teils sonniges Wetter laden in dieser Woche zu Ausflügen in Hessen ein. Von Wanderungen mit Picknick-Service bis zur Kunstausstellung - Unternehmungslustige haben die Qual der Wahl. Die Anbieter warten zum Start in die Saison mit frischen Ideen auf, aber auch Hessens klassische Ausflugsziele bleiben beliebt.

Digitale Helfer für Entdeckungsreisen im Rheingau und Nordhessen

Eine interaktive Entdeckungsreise kann man beispielsweise per Rad im Rheingau unternehmen. 16 Stationen der insgesamt 55 Kilometer langen Route laden zum Anhalten und Verweilen ein. Dort können über das eigene Smartphone Audio- und Videoclips zu Sehenswürdigkeiten der Region angehört und geschaut werden. «Bike like a Local» heißt das Angebot von Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus.

Auch der Landkreis Kassel lässt sich digital erkunden: 15 Audiotouren halten Wissenswertes über die Geschichte von Hessens nördlichstem Bollwerk sowie über die sogenannten Märchenbeiträger bereit, die den Brüdern Grimm den Stoff für ihre Märchen lieferten, über Stadtgeschichte und Aussichtspunkte der Region. Dafür genügt es, einen QR-Code auf der Homepage des Landkreises zu scannen und sich dann auf Tour zu den Stationen zu begeben.

Neue und klassische Wanderungen

Wer mit Kindern unterwegs ist, kann sich jetzt mit Maskottchen Eddi auf eine Edersee Erlebnistour begeben. Die 4,8 Kilometer lange Route beginnt und endet im Wildtierpark. Sie ergänzt die bereits vorhandenen Wanderwege im Naturpark und Nationalpark Kellerwald-Edersee.

Gut zu Fuß sollten Wanderer auf dem knapp 30 Kilometer langen Rheingauer Klostersteig sein. Nach dem Start beim Kloster Erbach führt er über das Schloss Johannisburg sowie die Klöster Marienthal, Nothgottes und St. Hildegard bis zur Marienkirche in Rüdesheim-Aulhausen. 808 Höhenmeter müssen dabei hinauf und hinunter überwunden werden. Seit 2017 verbindet der Klostersteig spirituelle Orte, Geschichte und Natur, wie es auf der Homepage der Rheingau-Taunus Kultur und Tourismus GmbH heißt. Zum Jubiläum können Interessierte geführte Spaziergänge unternehmen, eine Veranstaltung mit historischen Bildern und Musik besuchen oder an einer Pilgerwanderung teilnehmen.

Schmackhafte Pause im Habichtswald

Wandern macht Hunger - dafür hat man sich im Naturpark Habichtswald einen besonderen Service einfallen lassen. An einen vorher festgelegten Rastplatz können sich Wanderer ein Picknick liefern lassen mit frischen regionalen Spezialitäten. Die Auswahl ist groß - von der zünftigen Wurstplatte über vegetarische Speisen bis zum warmen Drei-Gänge-Menü ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Volksfest, Pflanzenpracht und Kunst in Frankfurt

Achterbahn, Karussells, Riesenrad und Verkaufsstände - wie in jedem Jahr läutet die traditionsreiche Dippemess bald den Frühling ein. Vom 27. März bis 19. April können die Besucher einen Bummel über das größte Volksfest des Rhein-Main-Gebiets unternehmen, das Nervenkitzel auf den Fahrgeschäften ebenso bietet wie traditionsreiche Haushaltswaren. Das Getränke- und Speisenangebot auf dem Fest, dessen Ursprünge nach Angaben der Stadt Frankfurt bis ins Jahr 1240 zurückreichen, reicht von A wie Apfelwein bis Z wie Zuckerwatte.

Wenn der Frühling Einzug hält, wird Frankfurt noch lebendiger: Immer mehr Freiluftcafés öffnen, am Mainufer blühen bald die Bäume, die Parks füllen sich mit Spaziergängern. Im Palmengarten geht die Jahreszeiten-Uhr in den Gewächshäusern ohnehin ein bisschen vor. Mit dem Rad ist eine Fahrradtour durch den Grüngürtel eine gute Idee. Und wenn es regnet, können Kunstliebhaber beispielsweise die Ausstellung «Monets Küste. Die Entdeckung von Étretat» im Städel (19. März bis 5. Juli) besuchen.

«Aktive Entschleunigung» in Südhessen

Im Odenwald gibt es reichlich Rad- und Wanderwege, aber auch beeindruckende Natur wie das Felsenmeer oder Gärten. Bei Michelstadt gibt es den Garten Eulbach, ein englischer Landschaftspark. In Bensheim-Auerbach lockt der Staatspark Fürstenlager. Er war die ländliche Sommerresidenz des Hauses Hessen-Darmstadt und gehört heute zu den Staatlichen Schlössern und Gärten Hessen. Auf deren Homepage heißt es: «Das Fürstenlager ist ein Ort für aktive Entschleunigung.»

Wandern und Biken in Vogelsberg, Spessart und Rhön

Voraussichtlich Ende April wird im Vogelsberg die «Hartschlucht‑Tour» in Homberg (Ohm) eröffnet. Die rund vier Kilometer lange Wanderroute sei familienfreundlich und führe durch eine ursprüngliche Naturlandschaft, teilt die Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH mit. Darüber hinaus lasse sich die Wanderung ideal mit einer Audiotour durch die historische Altstadt von Homberg zu einer abwechslungsreichen Tagestour verbinden.