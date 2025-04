Auf nach draußen! Die Wandersaison startet

Wiesbaden (dpa/lhe) - In Hessen hat die Wandersaison begonnen. Landesweit locken rund 24.000 Kilometer Wanderwege nach draußen, darunter viele mit einem Qualitätssiegel. Die schönsten Routen führen durch die Mittelgebirge wie beispielsweise der Kellerwaldsteig in Nordhessen, der Taunus-Schinderhannessteig und der Nibelungensteig im Odenwald. Oder es geht auf der Höhe entlang eines Flusses wie auf dem Rheinsteig oder dem Lahnwanderweg. Aber auch in Städten gibt es inzwischen schöne ausgewiesene Wege, etwa in Bad Vilbel, Marburg und Frankenberg.