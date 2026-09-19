Fußball-Bundesliga

Lacher bei Münzwurf: Schlotterbeck kein Fan von Rot und Blau

Mit einem Spruch beim Münzwurf vor der Partie in Stuttgart bringt Nico Schlotterbeck einige zum Lachen. Versteckt sich dahinter eine Spitze gegen Schalke und Bayern?

Nico Schlotterbeck (3.v.l.) hatte eine ganz eigene Meinung zur Farbwahl beim Münzwurf vor der Partie. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa
Nico Schlotterbeck (3.v.l.) hatte eine ganz eigene Meinung zur Farbwahl beim Münzwurf vor der Partie.

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Kapitän Nico Schlotterbeck hat bei der Seitenwahl vor dem Anpfiff der Bundesligapartie beim VfB Stuttgart für einen Lacher gesorgt. Beim obligatorischen Münzwurf vor dem Topspiel fragte Schiedsrichter Tobias Stieler den 26-Jährigen: «Blau oder Rot?» Schlotterbecks spontane Antwort: «Beides scheiße.» Das war über die Außenmikrofone auch für die TV-Zuschauer deutlich zu hören. 

Mit seinem lockeren Spruch, offenbar als Spitze gegen die Dortmund-Rivalen Schalke und Bayern gedacht, sorgte der Nationalspieler für Schmunzeln beim Stuttgarter Deniz Undav und bei Schiedsrichter-Assistent Sascha Thielert. Anschließend entschied sich Schlotterbeck dann für Rot. Dortmund durfte anstoßen und spielte in der ersten Halbzeit zunächst auf die Stuttgarter Fankurve.

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