Lage unübersichtlich: Lastwagen blockieren Straßen in Hessen
Der Schnee fällt und fällt und fällt: Auf der B49 und A5 in Mittelhessen blockieren immer wieder festgefahrene Lkw den Verkehr. Eine schnelle Lösung ist nicht in Sicht.
Leun (dpa) - Nach schweren Schneefällen steht in Mittelhessen vielerorts der Verkehr auf Straßen und Autobahnen. Immer wieder fahren sich Lastwagen im Schnee fest, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht. Die Lage sei «unübersichtlich». Manche Autofahrer stünden seit Stunden im Stau. Größere Unfälle oder Verletzte gab es vorerst aber nicht.
Das «Problemkind» sei derzeit die B49, sagte der Sprecher. Ab Leun sei die Straße in Richtung Limburg voll gesperrt. Mehrere Lastwagen standen dort quer auf der Fahrbahn. Witterungsbedingt sei es derzeit nur schwer möglich, die Lkw zu bergen. Die Sperrung könne noch Stunden dauern.
Auch auf der A5 im Wetteraukreis in Richtung Süden ließen festgefahrene Lastwagen den Verkehr immer wieder stillstehen.
Der Schnee beschäftigte am Dienstag auch den Rest von Hessen. Von größeren Sperrungen oder Staus hatten die Polizeipräsidien in der Nacht aber vorerst nicht mehr zu berichten.