Landkreis Ravensburg

Lagerfeuer auf Friedhof - Polizei sucht Täter

Ein Kreuz als Brennholz und Asche an der Aussegnungshalle. Bisher ist nicht viel bekannt über den Vorfall auf dem Friedhof. Jetzt ermittelt die Polizei.

Die Polizei sucht nun nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht nun nach den Tätern. (Symbolbild)

Amtzell (dpa/lsw) - Mit mindestens einem Friedhofskreuz sollen Unbekannte ein Lagerfeuer auf dem Friedhof in Amtzell (Landkreis Ravensburg) gemacht haben. Die Täter sollen zudem die Aussegnungshalle mit Asche beschmiert haben, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Es liege der Verdacht einer Sachbeschädigung vor, ob auch wegen weiterer Straftaten ermittelt wird, sei derzeit noch unklar, so ein Sprecher.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kretschmann gegen Asche-Amulette und Urnen im Wohnzimmer
Bestattungsregeln

Kretschmann gegen Asche-Amulette und Urnen im Wohnzimmer

Ministerpräsident Kretschmann will keine Urnen auf Kaminsimsen und keine Asche im Neckar. Warum der Grüne beim Thema Bestattung so konservativ ist, erklärt er mit deutlichen Worten.

04.11.2025

Porträtbild von Kindergrab gestohlen
Bildnis verschwunden

Porträtbild von Kindergrab gestohlen

Ein Porträt auf einem Grabstein wird von einem Kindergrab gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

25.09.2025

Brand von Aussegnungshalle - War Photovoltaikanlage Ursache?
Feuerwehreinsatz

Brand von Aussegnungshalle - War Photovoltaikanlage Ursache?

An einem Friedhof brennt es. Die Löscharbeiten gestalten sich wegen der Photovoltaikanlage schwierig. War sie auch der Auslöser für das Feuer?

10.07.2025

Brand in Aussegnungshalle an Friedhof in Besigheim
Brand

Brand in Aussegnungshalle an Friedhof in Besigheim

Wie es zu dem Feuer an einem Friedhof im Kreis Ludwigsburg kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz aus. Eine Photovoltaikanlage erschwerte das Löschen.

09.07.2025

Rottweil

Mann fällt bei Feier in Lagerfeuer: Schwer verletzt

12.06.2023