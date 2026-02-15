Lagerfeuer auf Friedhof - Polizei sucht Täter
Ein Kreuz als Brennholz und Asche an der Aussegnungshalle. Bisher ist nicht viel bekannt über den Vorfall auf dem Friedhof. Jetzt ermittelt die Polizei.
Amtzell (dpa/lsw) - Mit mindestens einem Friedhofskreuz sollen Unbekannte ein Lagerfeuer auf dem Friedhof in Amtzell (Landkreis Ravensburg) gemacht haben. Die Täter sollen zudem die Aussegnungshalle mit Asche beschmiert haben, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Es liege der Verdacht einer Sachbeschädigung vor, ob auch wegen weiterer Straftaten ermittelt wird, sei derzeit noch unklar, so ein Sprecher.