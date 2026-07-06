Kritik an Fans

«Lameste Crowd» - Chuba teilt gegen Stuttgart aus

Sind Maultaschen oder der Kessel schuld? Nach ihrem Auftritt in Stuttgart rätselt Sängerin Nina Chuba, warum die Stimmung dort anders ist als in München.

Die Sängerin fragt sich, warum die Fans in Stuttgart nicht mitgehen. (Archivfoto) Foto: Bodo Schackow/dpa
Die Sängerin fragt sich, warum die Fans in Stuttgart nicht mitgehen. (Archivfoto)

Stuttgart (dpa) - Popstar Nina Chuba fragt sich, warum ihre Fans in Stuttgart so anders abgehen als etwa bei ihren Konzerten in München. «Stuttgart ist die lameste Crowd in Deutschland», sagte Chuba in ihrem Podcast mit Drummer Momme Hitzemann. «Jedes Jahr ist es immer so ein bisschen ... da wird sich nicht viel bewegt. Falls ihr aus Stuttgart kommt, sagt doch mal, woran das liegen könnte», fragte Chuba. Sie war Ende Juni beim Kessel-Konzert aufgetreten. Zuerst hatten die «Stuttgarter Nachrichten» berichtet.

Chuba: «Vielleicht kriegt ihr nicht genug Sauerstoff wegen dem Kessel?»

Sie habe sich schon gefragt, ob das «einfach so eine süddeutsche Trägheit» sei, sagte Chuba. «Aber in München gehen die Leute ja immer crazy ab. Also irgendwas muss da mit euch falsch sein. Vielleicht kriegt ihr nicht genug Sauerstoff wegen dem Kessel», fragte Chuba in Anspielung auf die besondere topografische Lage der baden-württembergischen Landeshauptstadt. «Oder die Maultaschen liegen euch quer im Magen?» Hitzemann fügte hinzu :«Ihr seid feine Leute alle, aber bewegt euch ein bisschen.» Es sei aber in der Tat sehr heiß gewesen bei dem jüngsten Konzert.

Chubas Worte ließen nicht lange auf Reaktionen warten. «Wow, du hältst ja voll viel von deinen Fans, die sich bei 40 Grad für dich auf'n Wasen gestellt haben ...», schrieb ein Follower unter Chubas Instagram-Post dazu. Ein anderer Follower stimmt Chuba zu: «Checke selbst als Stuttgarter nicht, warum die Stimmung oft so tot ist». Ein anderer schreibt scherzhaft: «Schwaben, wir müssen sparen, auch an Emotionen.»

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Das Kessel Festival in Stuttgart war Ende Juni nach einem Tag wegen der außergewöhnlichen Hitze abgesagt worden. Der Gesundheitsschutz von Gästen, Mitarbeitenden und Künstlerinnen und Künstlern stehe an erster Stelle, teilte der Veranstalter mit.

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