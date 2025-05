Land fordert von Bahn bessere Koordinierung von Baustellen

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Landesregierung hat die Deutsche Bahn aufgefordert, ihre zahlreichen Bauarbeiten an der Bahninfrastruktur im Südwesten besser zu koordinieren und besser zu kommunizieren. Man kritisiere nicht, dass nun in das Bahnnetz investiert werde, sagte Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). «Wir sind aber der Meinung, es gibt deutlichen Verbesserungsbedarf, was die Koordination von Baustellen anbelangt und auch die Kommunikation von Baustellen.»