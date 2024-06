Landesamt forscht zu geschädigten Fichtenwäldern

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) forscht über die von Borkenkäfern befallenen Fichtenwälder. «Wie kann die Wiederbewaldung dieser geschädigten Flächen nachhaltig gestaltet werden?», laute die zentrale Frage, teilte das HLNUG in Wiesbaden am Freitag mit. Ziel sei es, auf diesen Flächen Naturschutz und Waldbewirtschaftung zu kombinieren. Bislang seien die befallenen Bäume entfernt worden, dies verursache einen Rückgang der Artenvielfalt.

Drei Varianten mit unterschiedlichen Mengen an Totholz seien eingerichtet worden, dieses ist wichtig für viele Tierarten in den Wäldern. In den nächsten drei Jahren werden Daten zur Biodiversität der Vögel und Käfer auf diesen Flächen erfasst und bewertet, wie es weiter hieß.