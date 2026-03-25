Landesbeschäftigte demonstrieren für mehr Geld
Diese Woche gehen die Tarifverhandlungen für Hessens Landesbeschäftigte in die dritte Runde. Mit einer Demonstration in Wiesbaden sollte der Druck auf den Arbeitgeber erhöht werden.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Vor dem Start der dritten Runde der Tarifverhandlungen für den hessischen Landesdienst haben Beschäftigte in Wiesbaden für ihre Forderungen demonstriert. Der Deutsche Beamtenbund (dbb) sprach von 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die Polizei von rund 700. Der stellvertretende Vorsitzender der dbb-Bundestarifkommission, Hermann-Josef Siebigteroth, verlangte ein «ordentliches Einkommensplus». «Lebensmittel, Mieten, Sprit und Nahverkehr: Wohin man schaut, ziehen die Preise an – und mit der aktuellen Weltlage wird das eher noch schlimmer.»
In der Tarifrunde fordern die Gewerkschaften für die rund 58.000 Landesbeschäftigten sieben Prozent mehr Geld – mindestens aber 300 Euro zusätzlich. Auszubildende sollen 200 Euro mehr im Monat bekommen. Zudem solle das Tarifergebnis für die Landesbeschäftigten zeit- und inhaltsgleich auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden, teilte der dbb mit. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen ist für Donnerstag und Freitag geplant.