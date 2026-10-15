Landesgartenschau: Veranstalter stellen Programm vor
Blumenschauen und Gartenkunst sind bei Hessens erster interkommunaler Landesgartenschau nur ein Teil des Angebots. Nun geben die Veranstalter Einblick ins Programm – was ist geplant?
Nidda (dpa/lhe) - Elf Kommunen sind an Hessens erster interkommunaler Landesgartenschau (LGS) in Oberhessen im kommenden Jahr beteiligt. Bei den Landesgartenschauen in Hessen werden üblicherweise nicht nur Blumenschauen und Gartenkunst geboten: Begleitet werden die Ausstellungen von einem bunten Veranstaltungsprogramm. Was die Besucherinnen und Besucher der LGS Oberhessen erwartet, verraten die Veranstalter an diesem Donnerstag (14.00 Uhr) der Öffentlichkeit.
Die LGS Oberhessen findet vom 22. April bis 3. Oktober 2027 statt. Aus dem Wetteraukreis beteiligen sich Büdingen, Echzell, Glauburg, Gedern, Hirzenhain, Kefenrod, Limeshain, Nidda, Ortenberg und Ranstadt sowie aus dem Vogelsbergkreis Schotten.