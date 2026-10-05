Trotzdem: «Mehr als glücklich»

Landesgartenschau verpasst Besuchermillion nur knapp

987.265 Gäste besuchten die Landesgartenschau in Ellwangen - damit blieb die Schau knapp unter der Million. Die Veranstalter sind trotzdem zufrieden.

Fast eine Million Menschen haben die Landesgartenschau besucht. (Archivbild) Foto: Stefan Puchner/dpa
Fast eine Million Menschen haben die Landesgartenschau besucht. (Archivbild)

Ellwangen (dpa/lsw) - Die Million war zum Greifen nah, gereicht hat es am Ende aber nicht ganz: 987.265 Besucherinnen und Besucher haben die Landesgartenschau in Ellwangen besucht. Damit blieb die Schau nur knapp unter der Marke von einer Million Gästen. «Dennoch sind wir mit dieser Zahl mehr als glücklich», teilte ein Sprecher mit. Ursprünglich hatten die Veranstalter mit rund 750.000 Besuchern gerechnet.

Nach mehr als fünf Monaten endete die Landesgartenschau am Sonntag. Insgesamt 164 Veranstaltungstage lang konnten Besucher das 26 Hektar große Gelände nahe der Ellwanger Innenstadt erkunden. Für den Endspurt hatten die Organisatoren noch einmal ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt, darunter die große Abschlussveranstaltung.

Für die Gartenschau wurde ein neues Naherholungsgebiet geschaffen. Zehntausende Blumenzwiebeln und Pflanzen wurden gesetzt, außerdem wurde die Jagst in Teilen aufwendig renaturiert. Drei neue Parkanlagen entstanden. Ziel war es, das Gelände auch über die Gartenschau hinaus als Erholungs- und Veranstaltungsort für die Stadt und die Region zu etablieren.

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