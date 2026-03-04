Landesfinanzen

Landeshaushalt 2026: FDP will Regierungspräsidien abschaffen

Mehr Geld für sozial benachteiligte Schüler und Stellenstreichungen in Ministerien: Die FDP-Opposition präsentiert Reformvorschläge zu Hessens Haushalt 2026. Wie sehen sie im Detail aus?

Hessens FDP-Landtagsopposition macht Sparvorschläge - und will bestimmte Schulen mehr unterstützen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Hessens FDP-Landtagsopposition macht Sparvorschläge - und will bestimmte Schulen mehr unterstützen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Zwei Wochen vor der geplanten Verabschiedung des hessischen Haushalts 2026 hat die FDP-Opposition Reformvorschläge von einer schlankeren Verwaltung bis hin zu mehr Geld für bestimmte Schulen vorgelegt. Mit Blick auf den Staatsapparat, der «immer weiter aufgebläht» werde, schlug die Landtagsfraktion in Wiesbaden einen jährlichen Nettostellenabbau von vier Prozent in den Ministerien über die natürliche Fluktuation vor. «Über zehn Jahre bringt das eine Einsparung von mehr als 600 Millionen Euro», hieß es.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Weiterhin forderte die FDP-Opposition die schrittweise Abschaffung von Hessens drei regionalen Regierungspräsidien in Darmstadt, Gießen und Kassel über mehrere Jahre hinweg. Fernerhin «sollen die 49 unmittelbaren Beteiligungen des Landes an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen überprüft werden», hieß es. Das Staatsweingut Kloster Eberbach zum Beispiel solle privatisiert werden. Zudem müsse es eine «verbindliche Verwaltungsdigitalisierung» geben – auch mit Künstlicher Intelligenz (KI).

FDP fordert Geld für mehr Sozialarbeiter in Schulen

Die 320 hessischen Startchancen-Schulen, die sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler fördern, sollen laut der FDP-Fraktion jeweils «unbürokratisch 63.750 Euro zusätzlich bekommen. Außerdem wollen wir jeder dieser Schulen eine halbe Sozialarbeiterstelle zusätzlich finanzieren.»

Der unter Spardruck stehende Landeshaushalt 2026 von Schwarz-Rot soll übernächste Woche im Wiesbadener Landtag verabschiedet werden. Kurz zuvor, am 15. März, sind Kommunalwahlen in Hessen terminiert.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Grüne wollen im Landeshaushalt Bildung und Wohnen stärken
Finanzen

Grüne wollen im Landeshaushalt Bildung und Wohnen stärken

Die Grünen im hessischen Landtag fordern mehr Geld für Kitas, Schulen, Wohnen, Nahverkehr und Klimaschutz. Wie wollen sie das finanzieren?

26.01.2026

Hessen plant seinen Haushalt 2026 mit Milliardenkredit
Finanzen

Hessen plant seinen Haushalt 2026 mit Milliardenkredit

Trotz Milliardenlücken im Haushalt will Hessen 2026 in Bildung und Sicherheit investieren. Geplant sind neue Schulden und ein Griff ins Sparbuch. Die Opposition warnt vor explodierenden Zinszahlungen.

12.11.2025

Hessen plant Milliardenkredite im Haushalt 2026
Finanzen

Hessen plant Milliardenkredite im Haushalt 2026

Im Landeshaushalt tun sich Milliardenlücken auf. Hessen will 2026 trotzdem in Bildung und Sicherheit investieren. Geplant sind neue Schulden und ein Griff ins Sparbuch.

12.11.2025

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025
Haushaltsdebatte

Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025

Der Etat steht unter strengen Sparvorgaben, die Rücklagen werden fast vollständig verbraucht. Der Ausblick des Finanzministers für den Haushalt 2026 sieht nicht rosig aus.

26.03.2025

CDU und SPD wollen wenig am Haushalt ändern - Kritik der FDP
Finanzen

CDU und SPD wollen wenig am Haushalt ändern - Kritik der FDP

Übernächste Woche soll Hessens Haushalt für dieses Jahr verabschiedet werden. Eine Oppositionsfraktion spricht von einem aufgeblähten Staatsapparat und empfiehlt eine Abnehmspritze.

12.03.2025