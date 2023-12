Landesrechnungshof stellt Bericht zu Landesfinanzen 2022 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landesrechnungshof will am heutigen Freitag in Wiesbaden seinen Bericht zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes 2022 vorstellen. Hessens oberste Kassenprüfer schreiben den Verantwortlichen im Land und den Kommunen regelmäßig deutliche Kritik wegen mangelnder Kostenkontrolle ins Stammbuch. Bei ihren öffentlichen Mahnungen nutzen sie in der Regel ihre Jahresberichte - auch «Bemerkungen» genannt.