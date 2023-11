Rechnungshof präsentiert Bericht zu kommunalen Finanzen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landesrechnungshof wirft mit seinem aktuellen Kommunalbericht einen detaillierten Blick auf die Haushaltslage 2022 der Städte, Kreise und Gemeinden. Präsident Walter Wallmann will das Papier am Dienstag (10.30 Uhr) in Wiesbaden vorstellen. Die Experten des Rechnungshofs hatten sich die Zahlen dieses Jahr auch unter den Aspekten Klima- und Energiemanagement, Personal sowie Vergabewesen genauer angeschaut.