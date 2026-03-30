Forschung

Landesregierung erwartet langfristig weniger Tierversuche

Mini-Organe, KI und Zelltests: Auch in Hessen setzen Forscher auf Alternativen zu Tierexperimenten. Was bringen Tierversuche? Was geschieht mit den Mäusen oder Kaninchen danach?

Mäuse sind besonders häufige Versuchstiere für bestimmte Forschungsgebiete. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Mäuse sind besonders häufige Versuchstiere für bestimmte Forschungsgebiete. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Tierversuche sind umstritten. Auch hessische Universitäten und Forschungsinstitute machen sie - doch langfristig wird ihre Zahl nach Einschätzung der Landesregierung zurückgehen.

Umweltstaatssekretär Daniel Köfer (CDU) teilte auf Anfrage der AfD-Landtagsopposition mit, gesetzlich verpflichtende Tierversuche verlören mit zunehmender Forschung zu Alternativmethoden perspektivisch an Bedeutung. Er verwies etwa auf gezüchtete Mini-Organe, sogenannte Organoide, Organchips, Zelltests und KI-Modelle. 

Für die Entwicklung von Kosmetikprodukten sind Tierversuche laut Köfer aufgrund wissenschaftlich anerkannter Alternativmethoden inzwischen bedeutungslos und seit 2013 in der EU verboten. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wo sind Tierversuche vorgeschrieben?

Für die Sicherheitsbewertungen etwa bestimmter Arzneimittel und Chemikalien aber seien Tierversuche noch gesetzlich verpflichtend. Beispielsweise bei länger dauernden wissenschaftlichen Untersuchungen schädlicher Wirkungen von Substanzen auf Menschen gebe es bisher noch wenige anerkannte alternative Methoden. 

Käfige zur Haltung von Mäusen für wissenschaftliche Tierversuche. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Käfige zur Haltung von Mäusen für wissenschaftliche Tierversuche. (Symbolbild)

Mit Blick auf eine Abfrage an hessischen Hochschulen und Forschungsinstitutionen mit Stand von Dezember 2025 teilte Staatssekretär Köfer etwa zur Frankfurter Goethe-Universität mit, dort gebe es an drei Fachbereichen Tierexperimente. Diese hätten in den vergangenen zehn Jahren zur Veröffentlichung von mehr als 750 Publikationen beigetragen. Zudem hätten sie die Grundlage für 26 Patentanmeldungen gebildet, ergänzte der CDU-Politiker. 

Tierversuche für Hirnforschung

Das Ernst Strüngmann Institut in Frankfurt mit dem Fokus auf Hirnforschung meldete laut Köfer die Veröffentlichung von jährlich durchschnittlich 40 Publikationen in begutachteten internationalen Fachzeitschriften. «Davon beruhen etwa 25 Prozent auf Daten, die direkt in Tierversuchen erhoben wurden», berichtete Köfer. 

Bei Tierexperimenten werden in Deutschland sehr viele Mäuse eingesetzt, aber auch etwa Fische, Kaninchen oder bestimmte Affenarten. Tierversuche haben zum Beispiel bei der Entwicklung von Medikamenten gegen Brustkrebs, Narkosemitteln und Impfstoffen gegen Corona geholfen. Viele Tiere werden nach den Versuchen getötet, um Organe zu entnehmen und zu untersuchen.

Ärzteverein: «Tierversuche sind der falsche Weg»

Der bundesweite Verein Ärzte gegen Tierversuche setzt sich nach eigenen Worten bereits sei 1979 für einen Verzicht darauf ein. Sein Motto lautet: «Medizinischer Fortschritt ist wichtig - Tierversuche sind der falsche Weg!» Der richtige Weg seien moderne Methoden, die etwa auf menschliche Zellkulturen und Organchips sowie auf Ursachenforschung und Vorbeugung von Krankheiten setzten. 

Tierversuche sind dem Verein zufolge veraltet, hätten aber eine lange Tradition. Junge Forscherinnen und Forscher würden kaum in tierversuchsfreien Verfahren ausgebildet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
3D-Bioprinting senkt Zahl der Tierversuche
Organe aus dem 3D-Drucker

3D-Bioprinting senkt Zahl der Tierversuche

Herzklappen aus dem 3D-Drucker könnten Babys helfen, Biotinte aus Stammzellen könnten Hornhautspenden ersetzen. Was neue Methoden für Forschung und Medizin bedeuten.

30.07.2025

Weniger Versuchstiere als in den Vorjahren
Erneuter Rückgang

Weniger Versuchstiere als in den Vorjahren

Um Forschung zu betreiben und Medizinprodukte zu testen, werden in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende Tiere eingesetzt. Am häufigsten sind es Mäuse und Ratten.

12.12.2024

Medikamenten-Sicherheitstests mit Kaninchen enden
Tierversuche

Medikamenten-Sicherheitstests mit Kaninchen enden

Mehr Schutz von Versuchstieren in der EU: Kaninchen dürfen bald so gut wie nicht mehr für Tests zu Fieber erzeugenden Mitteln herangezogen werden. Alternativen funktionieren ohne Tiere.

14.08.2024

Forschung

«Wir wollen Ihre Mäuse» - Städtische Nagetiere gesucht

US-Forscher suchen Großstadt-Mäuse für eine Untersuchung. Im Fokus: Wie unterscheiden sich Metropolen-Bewohner von Landeiern?

31.10.2023

Tiere & Medizin

Nachschub für Versuchstiere bedroht: Streit um Affen

Langschwanzmakaken sind in Singapur und Thailand allgegenwärtig - sind sie eine Pest oder ist ihr Überleben gefährdet? Jetzt ist ein Streit entbrannt, weil sie als Laborversuchstiere begehrt sind.

08.09.2023