Landesregierung will Finanzplanung aktualisieren

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Landesregierung will einen Nachtragshaushalt für dieses Jahr in den Landtag einbringen. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) stellt die Eckpunkte für die Planung an diesem Donnerstag (9.30 Uhr) in Wiesbaden vor. Das Zahlenwerk soll den bereits im Januar 2023 verabschiedeten ursprünglichen Landeshaushalt für 2024 an aktuelle Entwicklungen anpassen. Nicht zuletzt gibt es seit 18. Januar eine neue schwarz-rote Landesregierung.