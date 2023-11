Landesweit 1,75 Millionen Berufstätige pendeln

Wiesbaden (dpa/Ihe) - Hessens größte Stadt zählt auch die meisten anreisenden Pendler: 455.000 Berufstätige fahren von ihrem Wohnort zur Arbeit nach Frankfurt. Insgesamt pendeln innerhalb von Hessen 1,75 Millionen Berufstätige über die Grenzen ihrer Heimatkommune zum Job, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2022.

In die Landeshauptstadt Wiesbaden pendeln 107.000 und nach Darmstadt 91.000 Berufstätige. Wochenendpendeln, Teilzeitarbeit und Homeoffice: Nicht alle dieser Strecken werden an jedem Arbeitstag zurückgelegt.

63 von 422 Gemeinden in Hessen haben laut den Statistikern mehr Ein- als Auspendelnde. Bei 359 Kommunen ist es umgekehrt. Nach Eschborn zur Arbeit fahren anteilig am meisten Berufstätige aus anderen Wohnorten: 93 Prozent aller in Eschborn Beschäftigten leben anderswo.