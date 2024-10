Rund 2,1 Millionen Menschen sind 2023 zur Arbeit gependelt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rund 2,1 Millionen Berufstätige mit Wohnort in Hessen sind 2023 zur Arbeit in eine andere Gemeinde gependelt. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, ist Frankfurt zahlenmäßig die Pendler-Hochburg. 463.000 Berufstätige fuhren zum Job in die Mainmetropole. Nach Wiesbaden pendelten 106.000 und nach Darmstadt 91.000 Berufstätige. Die Ergebnisse des sogenannten Pendlerpotenzials basieren auf Auswertungen des gemeldeten Wohn- und Arbeitsortes. Homeoffice ist in den Berechnungen nicht berücksichtigt.