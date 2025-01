Scholz bei Gedenktag in jüdischer Gemeinde Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird heute (17.00 Uhr) zum Gedenktag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz bei der Jüdischen Gemeinde Frankfurt zu Gast sein. Die Gemeinde plant nach eigenen Angaben den Tag über mehrere Podiumsdiskussionen, bei denen verschiedene Stimmen aus Politik und Gesellschaft zu Wort kommen sollen. Neben Scholz, der am Nachmittag eine Rede halten will, werden auch Publizist Michel Friedman, Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) und Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, sprechen.