Landfahrzeug kippt nach Sufffahrt – zwei Schwerverletzte

Erbach (dpa/lsw) - Alkoholisiert hat ein 28 Jahre alter Mann in Erbach (Alb-Donau-Kreis) einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Nach Auskunft der Polizei hatten Zeugen den Vorfall gesehen und gemeldet. Der Mann fuhr demnach gegen 6.00 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf einem Feldweg umher und verlor die Kontrolle und das Fahrzeug, so dass es umstürzte. Ein 19-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Im Fahrzeug wurde eine 25-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer selbst wurde laut Polizei leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.