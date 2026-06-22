Alkohol am Steuer

Landfahrzeug kippt nach Sufffahrt – zwei Schwerverletzte

Früh am Morgen kracht ein landwirtschaftliches Fahrzeug um – zwei Menschen werden schwer verletzt. Alkohol und Leichtsinn fordern ihren Preis. Wer betroffen ist und was die Polizei sagt.

Betrunken hat ein Mann einen Unfall verursacht mit zwei Schwerverletzten. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Betrunken hat ein Mann einen Unfall verursacht mit zwei Schwerverletzten. (Symbolbild)

Erbach (dpa/lsw) - Alkoholisiert hat ein 28 Jahre alter Mann in Erbach (Alb-Donau-Kreis) einen Unfall mit mehreren Verletzten verursacht. Nach Auskunft der Polizei hatten Zeugen den Vorfall gesehen und gemeldet. Der Mann fuhr demnach gegen 6.00 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Fahrzeug auf einem Feldweg umher und verlor die Kontrolle und das Fahrzeug, so dass es umstürzte. Ein 19-jähriger Beifahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Im Fahrzeug wurde eine 25-Jährige schwer verletzt. Der Fahrer selbst wurde laut Polizei leicht verletzt. Alle kamen in Krankenhäuser.

Der 28-jährige Unfallverursacher ist laut Polizei nun seinen Führerschein los. Ein Atemalkoholtest ergab demnach knapp zwei Promille. Eine Blutprobe folgt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

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