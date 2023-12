Alkohol am Steuer: Zwei Menschen bei Verkehrsunfall verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall in Mainz-Kastel mit vier beteiligten Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Fahrer wollte am Freitagabend mit seinem Wagen an einer Kreuzung rechts abbiegen, fuhr aber wegen nicht angepasster Geschwindigkeit über eine Verkehrsinsel und prallte frontal in ein anderes an der Ampel wartendes Auto, wie die Polizei in der Nacht zum Samstag berichtete. Durch die Kollision seien zwei weitere Autos beschädigt worden. Der Beifahrer des an der Ampel wartenden Autos sowie der Fahrer des folgenden Wagens wurden verletzt in Wiesbadener Krankenhäuser gebracht. Laut Polizei stand der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol und wurde vorläufig festgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 1,78 Promille.