Zwei Personen bei Unfall in Wiesbaden verletzt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen in Wiesbaden sind am frühen Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 42 Jahre alter Mann wollte beim Überqueren einer Kreuzung im Ortsbezirk Mainz-Kastel im letzten Moment nach rechts abbiegen, wie die Polizei Samstag mitteilte. Mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr er über eine Verkehrsinsel und prallte frontal in einen an der Ampel wartenden Pkw.