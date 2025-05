Landkreise warnen: Wasser in Flüssen und Bächen wird knapp

Friedrichshafen (dpa/lsw) - Wegen der anhaltenden Trockenheit wird das Wasser in Flüssen und Bächen in Landkreisen in Baden-Württemberg knapp. Der Bodenseekreis etwa wies darauf hin, dass das Abpumpen von Wasser aus Oberflächengewässern – etwa zur Garten- oder Feldbewässerung – grundsätzlich genehmigungspflichtig ist.