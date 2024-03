Landtag bekräftigt Unterstützung für die Ukraine

Pentz warnte vor etwaigen Beeinflussungen durch Russland bei den diesjährigen Wahlen in mehreren Bundesländern und auch bei der Europawahl. «Die russische Propaganda zielt darauf ab, die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger für die Unterstützung der Ukraine zu schwächen und sie ist gleichzeitig ein Angriff auf unsere Werte», mahnte er. «Putins Trolle haben dem Westen den Krieg erklärt und sie greifen uns dort an, wo wir am empfindlichsten sind. Bei unserer Offenheit und bei unserem Respekt, auch Andersdenkenden gegenüber.»

Angesichts der Situation in der Ukraine und der teils eingekehrten Unterstützungs-Müdigkeit in Deutschland müsse man sich selbstkritisch fragen, ob eine Zeitenwende gelungen sei, sagte Landtagsvizepräsidentin Angela Dorn (Grüne). Es ständen schwierige Fragen für Deutschland an, was die Unterstützung in der Verteidigung der Ukraine angehe. «Darüber müssen wir offen diskutieren, aber die Debatten dürfen nicht entgleiten.»