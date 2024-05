Rhein bekräftigt Solidarität mit Israel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat am Mittwoch im Hessischen Landtag die Solidarität mit Israel bekräftigt. Der Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 sei das größte Massaker an Jüdinnen und Juden nach dem Holocaust gewesen, sagte er. Israel habe jedes Recht, die Strukturen der Hamas zu zerschlagen und sich zu verteidigen. Es sei die Hamas gewesen, die Kinder, Eltern und Großeltern bestialisch ermordet habe.