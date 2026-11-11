Landtag schickt Merkel zur Bundespräsidenten-Wahl

Kiel (dpa) - An der Bundesversammlung zur Wahl der Bundespräsidentin oder des Bundespräsidenten nehmen aus Schleswig-Holstein auch Prominente von außerhalb der Politik teil. Prominentester Name auf der 23 Frauen und Männer umfassenden Liste, die das Parlament nun beschloss, ist aber die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie war 2022 noch vom Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern zur Wahl geschickt worden.

Für die CDU wählt neben Ministerpräsident Daniel Günther und Merkel anderem Ex-Handballstar Patrick Wiencek (THW Kiel) das künftige Staatsoberhaupt. Daneben finden sich auf der Liste gleich zwei erfolgreiche Schriftstellerinnen. Das ist zum einen die in Kiel lebende Bestsellerautorin Caroline Wahl («22 Bahnen») auf Vorschlag der Grünen und die Journalistin und Schriftstellerin Dörte Hansen («Altes Land», «Mittagsstunde») auf Initiative der SPD.

Prien und Pooth

Die Sozialdemokraten haben außerdem neben ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl Ulf Kämpfer auch die DGB-Nord-Vorsitzende Laura Pooth auf die Liste gesetzt. Zudem werden der Bundesversammlung unter anderem Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Landessozialministerin Aminata Touré (Grüne) der Bundesversammlung angehören.

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Nach Angaben eines Landtagssprechers hätten die Grünen eigentlich fünf Frauen und Männer in die Bundesversammlung entsenden können. Weil Fraktionschef Lasse Petersdotter jedoch die Abstimmung verpasste, sind es nun nur vier. Das hat Folgen für die Grünen-Landesvorsitzende Lydia Rudow, die eigentlich auf Platz fünf das Staatsoberhaupt mitwählen sollte. Nutznießer sind die Liberalen, die nun mit Fraktionschef Christopher Vogt und der Abgeordneten Annabell Krämer an der Wahl teilnehmen.