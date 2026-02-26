Staatsoberhaupt

Nächster Bundespräsident wird am 30. Januar 2027 gewählt

Die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier endet am 18. März 2027 um Mitternacht. Über die Nachfolge entscheidet die Bundesversammlung. Jetzt gibt es einen Termin für ihr Zusammentreten.

Im Jahr 2022 wählt die Bundesversammlung unter Corona-Bedingungen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit Foto: Wolfgang Kumm/dpa-Zentralbild/dpa
Im Jahr 2022 wählt die Bundesversammlung unter Corona-Bedingungen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für eine zweite Amtszeit

Berlin (dpa) - Der nächste deutsche Bundespräsident wird am 30. Januar kommenden Jahres gewählt. Für diesen Tag wird Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Bundesversammlung einberufen, um einen Nachfolger für Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Parlamentskreisen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Nach zehn Jahren an der Spitze des Staates scheidet er mit Ende des 18. März 2027 aus dem Amt. Seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger muss nach Artikel 54 des Grundgesetzes spätestens 30 Tage vor dem Ablauf der Amtszeit durch die Bundesversammlung gewählt werden. Den genauen Zeitpunkt bestimmt laut Bundespräsidentenwahlgesetz die Bundestagspräsidentin.

Bundesversammlung besteht vor allem aus Politikern 

Die Bundesversammlung ist ein politisches Gremium mit einer einzigen Aufgabe: der Wahl des Bundespräsidenten. Sie setzt sich zusammen aus den 630 Abgeordneten des Bundestags sowie einer gleich großen Zahl von Vertreterinnen und Vertretern, die die Landtage der 16 Bundesländer wählen. Dies sind in der Regel Landtagsabgeordnete und Mitglieder der Landesregierungen. Die Länder entsenden aber immer wieder auch Prominente wie Schauspieler, Sänger oder Sportler in die Bundesversammlung.

Deutschland könnte erstmals Frau als Staatsoberhaupt bekommen

Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident. Eine Frau wurde noch nie an die Staatsspitze gewählt. Dies könnte sich jetzt ändern, da aus fast allen Parteien der Ruf kommt, dass das nächste Staatsoberhaupt eine Frau werden soll. Gehandelt werden unter anderem Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Auch der Name Klöckner fällt in jüngster Zeit. Möglich wäre aber auch, dass das Amt von jemandem ohne politische Karriere übernommen wird.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Staatsoberhaupt

Nächster Bundespräsident wird am 30. Januar 2027 gewählt

vor 8 Minuten

«Zeit für Farbwechsel»: Union will Bundespräsidenten stellen
Staatsoberhaupt

«Zeit für Farbwechsel»: Union will Bundespräsidenten stellen

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Frank-Walter Steinmeier. Wer folgt auf ihn? In der CDU wird der Ruf nach einem Kandidaten aus den eigenen Reihen lauter. Oder einer Kandidatin.

28.09.2025

Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen
Staatsoberhaupt

Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen

Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wer folgt auf ihn?

24.08.2025

Bundespräsident Steinmeier besucht Mittelhessen
Stadtallendorf

Bundespräsident Steinmeier besucht Mittelhessen

Das Staatsoberhaupt lässt sich in Stadtallendorf nieder, dort will er mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auf dem Programm stehen etwa der Besuch eines Boxtrainings und eine Kranzniederlegung.

26.02.2025

Bundespräsident Steinmeier erhält Erntekrone
Landwirtschaft

Bundespräsident Steinmeier erhält Erntekrone

Deutschlands Landwirte haben die diesjährige Ernte eingebracht. Nun kommt der erste Mann im Staat in den Taunus, um eine dort gebundene Erntekrone entgegenzunehmen. Auf wen trifft er hier?

06.10.2024