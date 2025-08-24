Staatsoberhaupt Merz kann sich 2027 Bundespräsidentin sehr gut vorstellen Im Jahr 2027 endet die Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier. Wer folgt auf ihn? 24.08.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Fabian Sommer/dpa Wer folgt auf Bundespräsident Steinmeier? Kanzler Merz kann sich eine Frau als Staatsoberhaupt sehr gut vorstellen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Merz ist zehnter Kanzler – Ernennung durch Steinmeier 06.05.2025 Stadtallendorf Bundespräsident Steinmeier besucht Mittelhessen Das Staatsoberhaupt lässt sich in Stadtallendorf nieder, dort will er mit den Bürgern ins Gespräch kommen. Auf dem Programm stehen etwa der Besuch eines Boxtrainings und eine Kranzniederlegung. 26.02.2025 Landwirtschaft Bundespräsident Steinmeier erhält Erntekrone Deutschlands Landwirte haben die diesjährige Ernte eingebracht. Nun kommt der erste Mann im Staat in den Taunus, um eine dort gebundene Erntekrone entgegenzunehmen. Auf wen trifft er hier? 06.10.2024 Extremismus Gedenkfeier für Walter Lübcke mit Bundespräsident Steinmeier Fast fünf Jahre ist es her, dass ein Rechtsextremist den CDU-Politiker Walter Lübcke ermordete. Zur Gedenkfeier am 2. Juni wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kassel erwartet. 26.04.2024 Amt des Bundespräsidenten «Zeit, dass eine Frau ins Schloss Bellevue einzieht» Frauen-Power statt Männer-Tradition: Politikerinnen von SPD, CDU, Grünen und FDP sprechen sich dafür aus, dass 2027 erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt gewählt wird. 07.03.2024