Landwirte und Weinbauern trotz Trockenheit entspannt

Stuttgart/Freiburg (dpa/lsw) - Baden-Württemberg gehört bisher nicht zu den Regionen in Deutschland, in denen die Trockenheit Landwirten, Obstbauern und Weingärtnern Kopfzerbrechen bereitet. «Die Lage ist noch entspannt», sagte Dominik Modrzejewski, Referent Pflanzliche Erzeugung beim Landesbauernverband in Stuttgart. Bis in den Januar hinein habe es viel geregnet. «Gerade in der Tiefe sind die Böden noch sehr wassergesättigt.»