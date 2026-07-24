Unterstützung der Feuerwehr

Landwirte verhindern Ausbreitung von Flächenbrand

Mit ihren Traktoren und Wassertanks greifen Landwirte ein und verhindern Schlimmeres. Wie ihre schnelle Reaktion das Feuer stoppt.

Die Feuerwehr wurde beim Löschen der Flammen von Landwirten unterstützt. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Die Feuerwehr wurde beim Löschen der Flammen von Landwirten unterstützt. (Symbolbild)

Wertheim (dpa) - Landwirte haben an der Grenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg geholfen, einen Flächenbrand einzudämmen. Ein 66-Jähriger war in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) mit der Ernte eines Getreidefeldes beschäftigt, als er hinter seinem Fahrzeug Flammen bemerkte, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich wegen des Windes schnell aus und griff sowohl auf den Mähdrescher als auch auf die Vegetation der gegenüberliegenden Straßenseite über.

Mehrere Landwirte stiegen daraufhin in ihre Traktoren und pflügten angrenzende Flächen um, damit feuchte Erde nach oben gelangt und so den Brand eindämmt, wie ein Polizeisprecher sagte. Auch unterstützten sie die Löscharbeiten der Feuerwehr mit Wassertanks. 

Schließlich konnte der Brand gelöscht werden. Das Feuer zerstörte am Donnerstag etwa 1,5 Hektar Sommergerste. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt oder einem Funkenflug durch einen Fremdkörper im Mähwerk aus.

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