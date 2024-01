Lange Haftstrafe für Ex-Spitzenjuristen gefordert

Frankfurt/Main (dpa) - Im Cum-Ex-Prozess gegen einen früheren Spitzenjuristen der Großkanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer hat die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gefordert. Für einen mitangeklagten ehemaligen Maple-Banker plädierten die Ankläger am Montag vor dem Landgericht Frankfurt auf zwei Jahre auf Bewährung, wie die Generalstaatsanwaltschaft mitteilte.

Der Vorsitzende Richter am Landgericht Frankfurt, Werner Gröschel, hatte im Dezember von einer «hohen Verurteilungswahrscheinlichkeit» für den Angeklagten gesprochen, der inzwischen ein Geständnis abgelegt hat. In dem Prozess geht es erstmals um die strafrechtliche Verantwortung eines Steuerberaters im milliardenschweren Komplex um Cum-Ex-Aktiendeals. Ein Urteil wird am 30. Januar erwartet.