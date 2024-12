BGH: Maple-Banker müssen 20 Millionen Euro zurückzahlen

Frankfurt/Karlsruhe (dpa) - Im Cum-Ex-Steuerskandal müssen vier ehemalige Banker der Maple Bank nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs insgesamt rund 20 Millionen Euro aus Taterträgen zurückzahlen. Deutschlands oberstes Strafgericht ordnete damit fast doppelt so hohe Zahlungen an als in einem früheren Urteil das Landgericht Frankfurt festgelegt.