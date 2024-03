Langer Stau nach Unfall von Gefahrguttransporter

Kassel (dpa/lhe) - Weil ein mit Gefahrgut beladener Sattelzug verunglückt war, hat sich am Dienstag auf der Autobahn 44 im Landkreis Kassel ein langer Stau gebildet. Wie die Beamten der Polizeistation Baunatal berichten, ereignete sich der Unfall am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Zierenberg und Kassel-Bad Wilhelmshöhe in Fahrtrichtung Kassel. Auch am Mittwoch wird es dort noch Beeinträchtigungen geben.