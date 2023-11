Transporter stößt auf A5 mit Gefahrgut-Sattelzug zusammen

Breitenbach am Herzberg (dpa/lhe) - Auf schneebedeckter Fahrbahn ist auf der Autobahn 5 bei Breitenbach am Herzberg ein Kleintransporter mit einem Gefahrgut-Sattelzug zusammengestoßen. Die beiden Fahrer wurden nach dem Unfall am Dienstagmorgen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.