Deutsche Bahn

Langfristige Finanzierung von Schienen-Projekten gefordert

Formale Hürden und Geldsorgen wie beim Bahn-Bauvorhaben «Wallauer Spange» sind kein Einzelfall. Ein Interessenverband fordert mehr Sicherheit für solche Projekte.

Der Planfeststellungsantrag für die «Wallauer Spange» wurde abgelehnt. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Der Planfeststellungsantrag für die «Wallauer Spange» wurde abgelehnt. (Archivbild)

Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Da ist ein Bahn-Projekt lange geplant - und plötzlich scheint die Finanzierung infrage zu stellen. Damit Bauvorhaben bei der Bahn nicht in der Luft hängen, fordert der Interessenverband Allianz pro Schiene ein anderes Vorgehen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nötig sei eine langfristig angelegte Finanzierung als zuverlässige Grundlage, sagt Vorstandsmitglied Wilfried Messner. Diese wäre dann unabhängig von den alljährlichen Haushaltsberatungen. So könnten auch die nötigen Kapazitäten bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben aufgebaut werden. 

Schreck über mögliche Verzögerungen 

Die Finanzierung von Bauvorhaben ist derzeit in Hessen Thema mit Blick auf die «Wallauer Spange», ein schon lange geplantes Schienenstück, das Wiesbaden besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden soll. Mögliche Verzögerungen wegen Geldmangels hatten nicht nur die Lokalpolitik aufgeschreckt. 

Dann lehnte das Eisenbahnbundesamt auch noch den Planfeststellungsantrag der Bahn-Tochter InfraGO aus formalen Gründen ab. Die Landesregierung bekannte sich seitdem mehrfach zum Bau der Strecke. Ziel bleibt demnach ein Baustart im kommenden Jahr.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Minister Mansoori rechnet mit Bau der «Wallauer Spange»
Bahnprojekte

Minister Mansoori rechnet mit Bau der «Wallauer Spange»

Trotz eines abgelehnten Antrags sieht Verkehrsminister Mansoori das Bahnprojekt «Wallauer Spange» nicht auf der Kippe. Die Grünen im Landtag fordern vom Minister mehr Engagement.

05.02.2026

Antrag für Bahnprojekt «Wallauer Spange» abgelehnt
Bahnverkehr

Antrag für Bahnprojekt «Wallauer Spange» abgelehnt

«Unvollständig» und «überarbeitungsbedürftig»: Das Eisenbahn-Bundesamt erteilt dem Antrag für das Bahnprojekt «Wallauer Spange» eine Absage. Steht das Vorhaben vor dem Aus?

29.01.2026

Grüne: Aus für «Wallauer Spange» träfe Pendler hart
Bahnverkehr

Grüne: Aus für «Wallauer Spange» träfe Pendler hart

Der mögliche Stopp für die «Wallauer Spange» hätte nicht nur herbe Folgen für Bahnfahrer, warnt Grünen-Chefin Anna Lührmann. Es träfe auch Kommunen, die bereits Geld in das Projekt gesteckt haben.

21.01.2026

Verzögerungen beim Bahnprojekt «Wallauer Spange» befürchtet
Bahnprojekte

Verzögerungen beim Bahnprojekt «Wallauer Spange» befürchtet

Bahnpendler hoffen auf schnellere Verbindungen, doch beim Bau der «Wallauer Spange» droht womöglich Stillstand. Laut Bundesverkehrsministerium wird «nichts angehalten».

16.01.2026

Baubeginn für nächstes großes Infrastrukturprojekt der Bahn
Verkehr

Baubeginn für nächstes großes Infrastrukturprojekt der Bahn

Der Ausbau der Bahnstrecke zwischen Hanau und Gelnhausen hat Bedeutung weit über die Region hinaus. Jetzt ist der offizielle Startschuss für das Projekt gefallen.

22.04.2024