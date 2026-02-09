Langfristige Finanzierung von Schienen-Projekten gefordert
Formale Hürden und Geldsorgen wie beim Bahn-Bauvorhaben «Wallauer Spange» sind kein Einzelfall. Ein Interessenverband fordert mehr Sicherheit für solche Projekte.
Frankfurt/Wiesbaden (dpa/lhe) - Da ist ein Bahn-Projekt lange geplant - und plötzlich scheint die Finanzierung infrage zu stellen. Damit Bauvorhaben bei der Bahn nicht in der Luft hängen, fordert der Interessenverband Allianz pro Schiene ein anderes Vorgehen.
Nötig sei eine langfristig angelegte Finanzierung als zuverlässige Grundlage, sagt Vorstandsmitglied Wilfried Messner. Diese wäre dann unabhängig von den alljährlichen Haushaltsberatungen. So könnten auch die nötigen Kapazitäten bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben aufgebaut werden.
Schreck über mögliche Verzögerungen
Die Finanzierung von Bauvorhaben ist derzeit in Hessen Thema mit Blick auf die «Wallauer Spange», ein schon lange geplantes Schienenstück, das Wiesbaden besser mit dem Frankfurter Flughafen verbinden soll. Mögliche Verzögerungen wegen Geldmangels hatten nicht nur die Lokalpolitik aufgeschreckt.
Dann lehnte das Eisenbahnbundesamt auch noch den Planfeststellungsantrag der Bahn-Tochter InfraGO aus formalen Gründen ab. Die Landesregierung bekannte sich seitdem mehrfach zum Bau der Strecke. Ziel bleibt demnach ein Baustart im kommenden Jahr.