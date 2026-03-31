Unfall

Lastenradfahrer lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer gerät in Kirchentellinsfurt in den Gegenverkehr. In der Folge kommt es zu gleich zwei Zusammenstößen.

Bei einem Zusammenstoß in Kirchentellinsfurt hat ein Lastenradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Bei einem Zusammenstoß in Kirchentellinsfurt hat ein Lastenradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitten. (Symbolbild)

Kirchentellinsfurt (dpa/lsw) - Ein Lastenradfahrer ist bei einem Unfall in Kirchentellinsfurt (Kreis Tübingen) lebensgefährlich verletzt worden. Der 54-Jährige kam Polizeiangaben zufolge in ein Krankenhaus.

Ein Autofahrer war am Morgen wohl aus einer medizinischen Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er frontal gegen einen SUV. Der hinter dem SUV fahrende Lastenradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und krachte in das Heck des SUV. Drei Menschen in den anderen beteiligten Fahrzeugen verletzten sich leicht.

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