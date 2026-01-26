Unfälle

Laster rammt Brücke - Ladekran war nicht eingefahren

Nach einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Brückenpfeiler ist die B38 bei Weinheim voll gesperrt. Ausgelaufene Betriebsstoffe sorgen für zusätzlichen Aufwand.

Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wie genau es zu dem Unfall kam, war zunächst unbekannt. (Symbolbild)

Weinheim (dpa/lsw) - Der Ladekran eines Lastwagens ist bei Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) mit einer Brücke zusammengestoßen. Der fest installierte Kran war nicht eingefahren, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Sowohl die Brücke als auch der Lastwagen seien beschädigt worden. Wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die Bundesstraße 38 zwischen der Westtangente und dem Abzweig nach Weinheim war deshalb am Morgen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Durch die Kollision seien auch Betriebsstoffe ausgetreten. Deshalb sei auch die Straße gereinigt worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Weinheim: Lkw kollidiert mit Brückenpfeiler - Sperrung von B38 aufgehoben  
Verkehr

Weinheim: Lkw kollidiert mit Brückenpfeiler - Sperrung von B38 aufgehoben  

Nach einem Unfall auf der B 38 am Montagmorgen in Richtung Kreuz Weinheim haben Einsatzkräfte vorübergehend die Straße gesperrt.

26.01.2026

Lkw bleibt an Brücke hängen - über 100.000 Euro Sachschaden
Verkehr

Lkw bleibt an Brücke hängen - über 100.000 Euro Sachschaden

Weil der Ladekran eines Lastwagens zu weit herausragt, bleibt er damit an einer Autobahnbrücke hängen. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

11.06.2025

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt
Unfall

Lastwagen stürzt von Brücke auf Gleise - Strecke gesperrt

Ein Lkw kommt bei Köln von der Fahrbahn ab, durchbricht das Geländer - und stürzt in die Tiefe. Der Fahrer hat den Unfall überlebt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen - auch im Fernverkehr.

23.08.2024

Rheingau-Taunus-Kreis

Brücke nach Lkw-Kollision wieder frei: Keine Einsturzgefahr

07.11.2023

Unfall

Lkw bleibt an Brücke hängen: Hunderttausende Euro Schaden

06.11.2023