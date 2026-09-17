Lastwagen-Fahrer fährt bis zu 30 Stunden ohne Pause
Polizisten entdecken bei einer Kontrolle einen übermüdeten Lastwagenfahrer. Sein Fahrverhalten der letzten Wochen sorgt für Kopfschütteln. Was der Mann zahlen musste und was seine Firma erwartet.
Ulm (dpa/lsw) - Bei einer Verkehrskontrolle nahe Ulm haben Polizisten einen besonders übermüdeten Lastwagenfahrer entdeckt: Der 23-Jährige habe in den vergangenen Wochen teilweise massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und sei dabei bis zu 30 Stunden ohne Pause gefahren, teilte die Polizei mit. Innerhalb von 57 Tagen seien 26 Verstöße festgestellt worden.
Nach EU-Recht muss unter anderem nach maximal 4,5 Stunden Fahrtzeit eine Pause von mindestens 45 Minuten eingelegt werden. Laut Polizei hat der Fahrer auch regelmäßig die Mindestruhezeit von sechs Stunden unterschritten.
Der Mann aus Bulgarien musste demnach eine Sicherheitsleistung von 2.500 Euro zahlen und seinen Lastwagen zunächst stehen lassen. Die ausländische Firma erwartet eine Anzeige.