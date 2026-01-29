A81 bei Tauberbischofsheim

Lastwagenfahrer 25 Stunden ohne Pause unterwegs

Zwei Lkw-Fahrer fahren 25 Stunden ohne Pause aus Italien bis zur A81. Warum die Polizei ihre Fahrt stoppte und welche Konsequenzen jetzt folgen.

Der Polizei sind zwei Lastwagenfahrer ins Netz gegangen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Der Polizei sind zwei Lastwagenfahrer ins Netz gegangen. (Symbolbild)

Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Zwei Lastwagenfahrer sind aus Italien 25 Stunden lang ohne Pause gefahren und schließlich an der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) angehalten worden. Auf ihrer Fahrt hätten sie sich abgewechselt und zudem versucht, das digitale Kontrollgerät ihres Kühllasters zu überlisten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie seien die letzten Stunden ohne ihre Fahrerkarten gefahren.

Beide Männer mussten eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen und bekamen eine Zwangspause von neun Stunden auferlegt. Die Polizei setzte sie nach der Kontrolle am Mittwoch an einem Hotel ab.

