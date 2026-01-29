Lastwagenfahrer 25 Stunden ohne Pause unterwegs
Zwei Lkw-Fahrer fahren 25 Stunden ohne Pause aus Italien bis zur A81. Warum die Polizei ihre Fahrt stoppte und welche Konsequenzen jetzt folgen.
Tauberbischofsheim (dpa/lsw) - Zwei Lastwagenfahrer sind aus Italien 25 Stunden lang ohne Pause gefahren und schließlich an der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) angehalten worden. Auf ihrer Fahrt hätten sie sich abgewechselt und zudem versucht, das digitale Kontrollgerät ihres Kühllasters zu überlisten, wie eine Polizeisprecherin sagte. Sie seien die letzten Stunden ohne ihre Fahrerkarten gefahren.
Beide Männer mussten eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro hinterlegen und bekamen eine Zwangspause von neun Stunden auferlegt. Die Polizei setzte sie nach der Kontrolle am Mittwoch an einem Hotel ab.