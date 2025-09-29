Unfälle Lastwagen kippt mit Container um Bei Arbeiten kippt ein Lastwagen mitsamt Container um. Noch sind viele Fragen offen. 29.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: David Inderlied/dpa Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Unfalls. (Symbolbid) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Blaulicht Ladenburg: Lastwagen auf Festwiese umgekippt - Fahrer verletzt Bei Aufbauarbeiten für das Drachenbootrennen auf der Ladenburger Festwiese kippt ein mit Sand beladener Lastwagen um. Der Fahrer wurde eingeklemmt. 09.07.2025 Unfälle Lastwagen kippt um - Fahrer schwer verletzt Ein Lastwagenfahrer kommt bei Schwieberdingen mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Laster prallt gegen die Leitplanke und kippt um. 07.06.2025 Unfälle Lastwagen umgekippt - Stau wegen Aufräumarbeiten Ein Unfall auf der A44 führt zu einem kilometerlangen Stau. Inzwischen läuft der Verkehr wieder störungsfrei. 28.11.2024 Unfall Lastwagen kippt um: Waschmittel auf der Autobahn Im morgendlichen Berufsverkehr kippt ein Lastwagen auf der A3 um. Die Folgen sind für viele Autofahrer deutlich spürbar. 26.09.2024 Hersfeld-Rotenburg Lastwagen kippt auf B27 um: Fahrer schwer verletzt 15.04.2023